Lavori tattici

22 lug 2022

+ -

Nuova giornata di lavoro ad Asseminello: agli ordini di mister Liverani, coadiuvato dal suo staff, la seduta odierna di allenamento dei rossoblù si è concentrata sulla tattica. Dopo gli esercizi di attivazione, esercitazioni dedicate alla costruzione e agli sviluppi di gioco.

La squadra si ritroverà sabato mattina per partire alla volta di Olbia: in serata allo stadio “Nespoli”, alle 19, è in programma il “Trofeo Sardegna”, patrocinato dal Banco di Sardegna (qui i biglietti).

I calciatori Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Edoardo Goldaniga, Nahitan Nandez, Marko Rog, Isaias Delpupo e Matteo Tramoni continueranno la preparazione al Centro sportivo, seguendo le tabelle di lavoro individuale definite dallo staff.