Bovo: "Stiamo lavorando bene"

21 lug 2022

+ -

Cesare Bovo è uno dei volti nuovi dello staff tecnico rossoblù: “Ci apprestiamo a chiudere la tersa settimana di preparazione, la squadra ha lavorato tanto e con uno spirito sempre positivo”, sono le parole dell’allenatore in seconda al termine della sessione odierna.

MENTALITÀ GIUSTA

“Ora entriamo ancora più nel vivo del precampionato, con tre partite impegnative dove potremo mettere in pratica le nostre idee e principi di gioco. I ragazzi si sono dimostrati subito vogliosi e disponibili e questo è quello che conta, poi con il lavoro arriva tutto”.

GIOVANI DI QUALITÀ

“Abbiamo a disposizione tanti giovani bravi e motivati, che si allenano bene. Vanno lasciati tranquilli, devono poter sbagliare: spetta a noi fare in modo che apprendano il più velocemente possibile”.

ENTUSIASMO DA ALIMENTARE

“I tifosi hanno dimostrato entusiasmo sin da subito, dobbiamo impegnarci per alimentarlo ulteriormente. Qui ho trovato un centro sportivo fantastico, conosciuto tante persone che dietro le quinte danno il massimo per il Cagliari. Ci sono tutti i presupposti per far bene”.