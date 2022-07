Test in famiglia

21 lug 2022

Prosegue ad Asseminello la terza settimana di preparazione del Cagliari, impegnato anche oggi in una doppia seduta di allenamento. La sessione del mattino è iniziata in palestra, a seguire il campo: attivazione e lavoro tattico con focus sugli sviluppi in fase offensiva.

La seduta del pomeriggio si è tenuta davanti a circa 500 tifosi ospitati dalla Tribuna del campo 1: i rossoblù hanno svolto prima un riscaldamento tecnico, per poi dedicarsi alla parte atletica. Mister Liverani ha quindi diviso i calciatori in due squadre, che si sono sfidate in una partita giocata su campo ridotto. A segno Walukiewicz, Obert, Zappa e Desogus per i "Rossi"; Pavoletti per i "Verdi".

Domani, venerdì 22, il gruppo si allenerà al mattino. Sabato il Cagliari sarà ad Olbia per la sesta edizione del “Trofeo Sardegna, manifestazione patrocinata dal Banco di Sardegna. La gara contro i bianchi avrà inizio alle 19 (qui le info sui biglietti).