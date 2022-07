Doppia seduta ad Asseminello

20 lug 2022

Doppia seduta di allenamento per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini. La preparazione precampionato, agli ordini di mister Liverani e del suo staff, è proseguita oggi tra palestra e campo. Al mattino, dopo l’attivazione, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche, accompagnate da dei lavori sulla forza esplosiva. Nel pomeriggio serie di gare a tema ed una partita su campo ridotto.

Domani, giovedì 21, nuova seduta fissata al mattino. Nel pomeriggio alle 18 l’allenamento sarà a porte aperte e comprenderà una partitella in famiglia, in sostituzione di quella inizialmente in programma con la Primavera. Per assistervi occorrerà scaricare a questo link il proprio pass gratuito (non sarà valido quello delle scorse occasioni), che andrà poi mostrato all’ingresso (qui tutti i dettagli).

Il pubblico potrà accedere al Centro sportivo dalle 17.00 (ingresso da via Sa Ruina, Campo 1), con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti ad Asseminello (sino ad esaurimento posti).