Possessi e lavoro metabolico

19 lug 2022

+ -

Ripresa degli allenamenti al Centro sportivo di Assemini, dove i rossoblù proseguono la preparazione precampionato. Mister Liverani e il suo staff hanno impegnato la squadra in una seduta dedicata a tecnica e lavoro metabolico. Dopo gli esercizi di attivazione in palestra, il gruppo ha alternato delle esercitazioni sul possesso palla a blocchi di corsa a secco. Per chiudere una partita giocata su campo ridotto.

Per domani, mercoledì 20, è stata fissata una doppia sessione. Giovedì pomeriggio, alle 18, Asseminello ospiterà il test a porte aperte tra la prima squadra e la Primavera.

Per assistere alla partita occorrerà scaricare a questo link il proprio pass gratuito (non sarà valido quello delle scorse occasioni), che andrà poi mostrato all’ingresso (qui tutti i dettagli). Il pubblico potrà accedere al Centro sportivo dalle 17.00 (ingresso da via Sa Ruina, Campo 1), con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti ad Asseminello (sino ad esaurimento posti).