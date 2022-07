Il calendario della Serie BKT 2022-23

15 lug 2022

È stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie B 2022-23, presentato nell’evento di Reggio Calabria nella splendida cornice dell’arena “Ciccio Franco”. La regular season inizierà venerdì 12 agosto e terminerà domenica 19 maggio 2023, per poi dare spazio a playoff e playout. Saranno quattro i turni infrasettimanali.

Il Cagliari debutterà il 13 agosto in casa del Como, mentre la prima casalinga è in programma il 20 agosto contro il Cittadella. A seguire le sfide in casa della Spal (27 agosto) e all’Unipol Domus contro il Modena (3 settembre). Chiusura il 19 maggio a Cosenza.

"C'è tanta voglia di tornare in Serie A”, ha dichiarato il Club Manager rossoblù Roberto Muzzi. “Le ambizioni del presidente Giulini e lo spirito di rivalsa di questo ambiente cui sono profondamente legato mi hanno convinto ad accettare questo ruolo. La Società vuole costruire qualcosa di importante, sappiamo che sarà un campionato difficile con tante concorrenti agguerrite ma dovremo essere pronti per rendere orgogliosa la nostra gente, stiamo lavorando giorno dopo giorno per questo”.