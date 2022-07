Makoumbou al Cagliari

15 lug 2022

+ -

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo dal Maribor del calciatore Antoine Makoumbou che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Parigi, il 18 luglio 1998, cresciuto nelle giovanili del Monaco, dopo aver giocato la stagione 2018/19 in Germania nel Mainz, ha continuato il suo percorso di crescita in Slovenia: prima l’esperienza al Tabor Sezana, poi il Maribor con cui ha vinto l’ultimo campionato. Si è congedato dalla sua ex squadra conquistando il passaggio al secondo turno di qualificazione di Champions League.

Ha esordito il 21 settembre 2021 con la Nazionale del Congo con cui ha sinora totalizzato 10 presenze: lo scorso 8 giugno ha segnato la sua prima rete contro il Gambia.

Centrocampista centrale, abbina fisicità, agilità e visione di gioco.

Bienvenue en Sardaigne, Antoine.