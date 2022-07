Weekend di lavoro ad Asseminello

15 lug 2022

Dopo la pausa dagli allenamenti concessa oggi alla squadra da mister Liverani, sarà un altro sabato di lavoro per i rossoblù. A chiudere il weekend, e così la seconda settimana di ritiro precampionato, una nuova amichevole che verrà giocata domenica pomeriggio contro una selezione locale, sempre ad Asseminello e davanti ai tifosi. Calcio di inizio alle ore 18.

Per assistere alla gara occorrerà scaricare a questo link il proprio pass gratuito (non sarà valido quello delle scorse occasioni), che andrà poi mostrato all’ingresso (qui tutti i dettagli). Il pubblico potrà accedere al Centro sportivo dalle 17.00 (ingresso da via Sa Ruina, Campo 1), con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti ad Asseminello (sino ad esaurimento posti).