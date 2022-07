Pisacane: “Cagliari, la mia scelta di vita”

15 lug 2022

“L’entusiasmo è quello del primo giorno, riparto con una nuova avventura ed è bellissimo essere a disposizione del Club come quando ero calciatore”. Le parole di Fabio Pisacane, collaboratore tecnico nello staff di Fabio Liverani, sono quelle di chi sa cosa vuol dire rappresentare i colori rossoblù a prescindere dal ruolo ricoperto.

DI NUOVO CAGLIARI

“Il destino ha voluto che tornassi dopo una retrocessione. Siamo in Serie B come quando sono arrivato qui la prima volta, sette anni fa: speriamo che il contesto sia di buon auspicio come nel 2015. Ho bisogno di fare esperienza nel nuovo ruolo: ho la fortuna di lavorare con uno staff molto preparato. Uno dei pregi di mister Liverani è che con lui tutti facciamo tutto: al di là delle gerarchie, siamo tutti coinvolti a 360°”.

GRUPPO FORTE

“Sono sorpreso piacevolmente, ci sono ragazzi di grandissimo valore che possono dare tanto al gruppo. Sia chi era nel Settore giovanile sia i nuovi innesti, daranno un bel contributo. Bocca simile a me? Noi difensori brevilinei ci assomigliamo, gli ho consigliato di tenere i calzettoni alzati come facevo io e avere una mentalità da combattente. Il paragone ci sta, anzi penso sia più forte di me e lo dimostrerà”.

SCELTE DI VITA

“Arriva, prima o poi, il momento di prendere una decisione non semplice. Il mio ginocchio ha ceduto la seconda volta ed era naturale fermarsi. Fortunatamente si è presentata l’occasione di tornare a Cagliari, ho colto subito questa opportunità ed è il modo migliore per ripartire e iniziare una nuova vita professionale. Ho trovato un ambiente fisiologicamente scosso dopo la retrocessione, ma c’è molta voglia di rimettersi in gioco”.