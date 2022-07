Aresti: “Gruppo giovane e valido”

14 lug 2022

Simone Aresti riparte come tutto l’ambiente rossoblù e lo fa con il lavoro quotidiano in un gruppo giovane e voglioso di regalare e regalarsi soddisfazioni. “Il mister? Lo conosco dai tempi di Terni, l’ho ritrovato come l’avevo lasciato, un vero e proprio martello”, esordisce l’esperto portiere di Narcao dopo il test in famiglia di giovedì.

RICONQUISTARE I TIFOSI

“Ritrovare l’entusiasmo della nostra gente è molto importante, abbiamo bisogno dei tifosi, dobbiamo conquistarli dimostrando quanto ci teniamo e facendo vedere il sudore dopo ogni allenamento e partita. Siamo in debito con loro e sta a noi portarli dalla nostra parte, il loro amore non mancano mai di trasmettercelo”.

RISORSE PREZIOSE

“Ci sono ragazzi interessanti che vogliono faticare e crescere, l’ultimo arrivato Carboni è uno di questi, ma penso anche a Viola che non ha bisogno di presentazioni vista l’esperienza e la qualità, o Di Pardo che ha gamba e personalità, elementi molto utili".

ESPERIENZA PER IL GRUPPO

“Mi piace fare da chioccia in un gruppo fatto di ragazzi umili con lo spirito giusto. Tanti hanno fatto bene nel Settore giovanile ed erano già pronti, ci divertiamo nel lavorare insieme, vogliamo costruire una bella stagione”.