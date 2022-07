Esercitazioni tecnico-tattiche

13 lug 2022

Dopo la seconda amichevole stagionale giocata ieri (qui gli highlights), la squadra è stata impegnata oggi in una doppia seduta di lavoro al Centro sportivo di Assemini. L’allenamento del mattino è iniziato in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Riscaldamento in campo, poi tattica per reparti. Al pomeriggio attivazione tecnica, gare a tema ed una partitella giocata su campo ridotto. Prime corse per il neo aggregato al gruppo, Salvatore Boccia.

La preparazione precampionato continuerà domani, giovedì 14, con una sessione di lavoro al mattino. Nel pomeriggio i rossoblù di mister Liverani giocheranno una partita in famiglia aperta ai tifosi che avrà inizio alle 17.30.

Per assistere alla gara occorrerà scaricare a questo link il proprio pass gratuito (non sarà valido quello delle scorse occasioni), che andrà poi mostrato all’ingresso (qui tutti i dettagli). Il pubblico potrà accedere al Centro sportivo dalle 16.30 (ingresso da via Sa Ruina, Campo 1), con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti ad Asseminello (sino ad esaurimento posti).