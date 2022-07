Abbonamenti, è iniziata la vendita libera

13 lug 2022

È cominciata la vendita libera degli abbonamenti 22/23. Sono 1.700 i tifosi rossoblù che in prelazione hanno scelto di sottoscrivere un nuovo abbonamento all’Unipol Domus. Da questa mattina tutti hanno la possibilità di acquistarlo: ci sarà tempo sino a domenica 7 agosto. A disposizione dei tifosi i canali di vendita online, il ticket service di Piazza L’Unione Sarda o le ricevitorie autorizzate, con la possibilità di dilazionare il pagamento (clicca qui per i dettagli).

Sono quattro le fasce di prezzo: 130€ nelle Curve; 200€ nei Distinti alti, nord, sud e laterali; 300€ nei Distinti centrali e 450€ in Tribuna. Gli Under 18 potranno usufruire di prezzi ridotti a partire da 65€ in Curva Nord e Sud; per gli Under 6 il costo è di 50€ in ogni settore dello stadio. Tariffe dedicate per i diversamente abili (qui ulteriori informazioni).

Sono ancora validi i crediti relativi ai voucher degli abbonamenti 2019-20, che potranno dunque coprire in parte o totalmente il costo dell’abbonamento 22/23: per riscattarli sarà sufficiente seguire la procedura online o recarsi con il codice del tagliando presso il ticket service o nelle ricevitorie autorizzate (qui tutte le info).

Ogni abbonato riceverà una gift card del valore di 20€, che potrà essere utilizzata entro 6 mesi per l’acquisto di abbigliamento e/o merchandising presso il Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda.

Si ricorda che ogni tifoso potrà acquistare sino a un massimo di 4 abbonamenti. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina dedicata.