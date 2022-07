Cagliari-Rappresentativa Locale 10-2

12 lug 2022

A 48 ore dal primo test stagionale, i rossoblù di Fabio Liverani scendono in campo per la seconda amichevole nel ritiro estivo di Asseminello ancora contro la Rappresentativa locale, superata con il punteggio di 10-2 davanti alla consueta, festante e nutrita cornice di pubblico.

LE SCELTE INIZIALI

Liverani opta per Altare-Palomba coppia centrale davanti a Ciocci, Di Pardo e Obert esterni difenisivi, in mezzo Lella-Viola-Deiola, Pereiro e Pavoletti insieme a Desogus nel tridente. Nella ripresa spazio ad altri undici, con Matteo Tramoni supportato da Joao Pedro e Luvumbo, in mezzo Nandez, Cavuoti e Kourfalidis, in difesa (davanti ad Aresti) Zappa, Goldaniga, Walukiewicz e Lisandru Tramoni.

SUBITO DESOGUS

Ci vogliono 2' e Desogus, sempre molto attivo, segna col tap-in dopo la respinta del portiere Passerò. Lella va immediatamente vicino al raddoppio su servizio dello stesso Desogus, ma la palla è alta. E all'8' il bis di Desogus: Pereiro sfreccia sulla destra, Di Pardo in mezzo e il classe 2002 non perdona. La tripletta è servita al 10', azione solitaria chiusa col destro preciso e potente.

COSTRUZIONE E DETTAGLI

Mister Liverani si fa sentire con dettami decisi e precisi finalizzati a migliorare meccanismi e intese tra i suoi giocatori. Il poker al 22' è sempre di Desogus, che corona la ripartenza orchestrata da Pereiro per Obert, che serve il compagno bravo a battere Passerò con l'esterno. Al 28' tocca a Pavoletti, che incorna il cross di Desogus. Alla mezzora la Rappresentativa accorcia: rigore causato da Altare su Tamburini, Mattana elude il tentativo di Ciocci e al 32' fa 5-1, punteggio con cui si va al riposo.

JOAO PEDRO APRE E CHIUDE LE DANZE

Al 51' Joao Pedro duetta con Luvumbo e firma il sesto gol di giornata per il Cagliari. Il numero 10 di Ipatinga segna ancora al 58', imitato al 61' da Matteo Tramoni che conclude la manovra edificata da Cavuoti, Joao Pedro e Nandez, che serve l'assist da destra. Al 67' Stocchino fa 6-2 con una bella punizione che beffa Aresti. All'87' la tripletta di Joao Pedro, con una pregevole conclusione degna delle enormi qualità del trentenne brasiliano.



IL TABELLINO

CAGLIARI-RAPPRESENTATIVA LOCALE 10-2

Cagliari (Primo tempo): Ciocci; Di Pardo, Altare, Palomba, Obert; Lella, Viola, Deiola; Pereiro, Pavoletti, Desogus.

Cagliari (Secondo tempo): Aresti; Zappa, Goldaniga, Walukiewicz, L.Tramoni; Nandez, Cavuoti, Kourfalidis; Luvumbo, Joao Pedro, M.Tramoni. 

Rappresentativa Locale (Primo tempo): Passerò; Lai, Tamburini, Delogu, Curreli; Paulis, Grosso, Ojeda; Mattana, Atzori, Dessena.

Rappresentativa Locale (Secondo tempo): Atzori, Congiu, Fiori, Piga, Ferraraccio, Pandori, Licciardi, Caddeo, Murgia, Porceddu, Stocchino. 

Reti: 2', 8', 10', 22' Desogus, 28' Pavoletti, 32' rig. Mattana (RL), 51', 58', 69', 87' Joao Pedro, 61' M.Tramoni, 67' Stocchino (RL), 69' Joao Pedro, 87' Joao Pedro.