SALA STAMPA 🎙️

12 lug 2022

Prima conferenza per Franco Ezequiel Carboni, l'esterno mancino classe 2003 arrivato nel gruppo rossoblù. L'argentino si è presentato nella sala stampa dell'Unipol Domus e ha toccato molteplici temi sul suo recente percorso e il futuro che lo aspetta in Sardegna.

VOGLIA DI EMERGERE

“Sono arrivato qui con grande entusiasmo e voglia di mettermi a disposizione, il mio obiettivo è quello di pensare partita dopo partita per ottenere sempre il massimo e toglierci tutti insieme delle soddisfazioni. Sto conoscendo il mister, l'ambiente e i compagni, tutte le persone che mi circondano mi hanno detto da subito che Cagliari era la scelta giusta in questo momento della mia carriera e non ho esitato nell'accettare”.

IL LIVELLO SALE

“Vengo da una bella esperienza a livello di Primavera con l'Inter, che mi ha permesso di imparare molto a livello umano e tattico. Devo crescere ancora tanto, il calcio professionistico è un'altra cosa per quanto riguarda valori e ritmi, l'ho visto per esempio allenandomi con campioni straordinari dai quali ho cercato di apprendere il più possibile. Sicuramente mi aiuterà trovare un bell'ambiente come quello rossoblù e ritrovare diversi giovani come me che ho affrontati l'anno scorso in Primavera”.

CAGLIARI AMBIZIOSO

“Devo inserirmi in fretta e ho molti stimoli per farlo al meglio. Sono pronto a mettere le mie qualità al servizio del gruppo, con le mie caratteristiche che sono quelle di un esterno di gamba in grado di presidiare la fascia e mettere in mezzo palloni importanti”.