Rossoblù al lavoro ad Asseminello

11 lug 2022

+ -

È iniziata la seconda settimana di preparazione dei rossoblù, in ritiro al Centro sportivo di Assemini. Dopo il primo test stagionale giocato ieri (qui gli highlights), questa mattina la squadra ha svolto degli esercizi di forza in palestra, poi in campo lavoro coordinativo podalico. Nel pomeriggio defaticante tra palestra e piscina.

Prime corse ad Asseminello per il neo acquisto Franco Carboni e per Paolo Faragò, che da oggi è stato aggregato alla squadra in ritiro.

Per domani mattina, martedì 12, lo staff ha fissato una nuova seduta di allenamento. Nel pomeriggio, alle 18, è in programma la seconda amichevole del precampionato che, come ieri, vedrà il Cagliari impegnato contro una rappresentativa locale.

Per assistere alla gara occorrerà scaricare a questo link il proprio pass gratuito (non sarà valido quello di domenica), che andrà poi mostrato all’ingresso (qui tutti i dettagli). I tifosi potranno entrare ad Asseminello dalle 17 (ingresso da via Sa Ruina, Campo 1), con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al Centro sportivo (sino ad esaurimento posti).