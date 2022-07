Carboni al Cagliari

11 lug 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del calciatore Franco Carboni che si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Classe 2003, nato a Buenos Aires, è cresciuto in Argentina nel vivaio del Lanus. Nel 2019 è entrato a far parte del Settore giovanile del Catania: pochi mesi di permanenza in Sicilia prima dell’approdo all’Inter, nel gennaio 2020. Con i nerazzurri 40 presenze in Primavera, di cui 6 in Youth League, 2 reti, e la recente vittoria da protagonista del Campionato.

In virtù della doppia cittadinanza italo-argentina, il 4 giugno 2021 ha esordito con gol tra le fila della Nazionale azzurra Under 18, nel 3-1 contro l’Austria. Ha scelto poi di giocare con la selezione albiceleste Under 20, con cui ha debuttato nel pareggio per 2-2 contro gli Stati Uniti, lo scorso 26 marzo.

Terzino sinistro, dotato di velocità e capacità di spinta, abile nell’uno contro uno: fisicità, corsa e assist a favore dei compagni.

Benvenuto in Sardegna, Franco.