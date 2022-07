Palestra e campo ad Asseminello

09 lug 2022

Corsa, tattica e partite hanno caratterizzato la doppia seduta di oggi ad Asseminello. La giornata dei rossoblù è iniziata in palestra: dopo il risveglio muscolare, la squadra si è ritrovata in campo per svolgere, a gruppi, delle esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio attivazione e a seguire spazio ad una serie di partitelle a tema giocate su campo ridotto.

Domenica mattina mister Liverani e il suo staff hanno fissato una nuova sessione di allenamento. Alle 18 è in programma l’amichevole contro una rappresentativa sarda, il primo test di questo ritiro precampionato. Già raggiunto il numero massimo di spettatori, cancelli aperti dalle 17: la gara verrà trasmessa da Videolina.