Gagliano al Padova

09 lug 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Padova del calciatore Luca Gagliano: nell’accordo di trasferimento è prevista l’opzione di riacquisto dopo due stagioni a favore del Club rossoblù.

Nato ad Alghero, classe 2000, ha esordito in Serie A con il Cagliari il 23 luglio 2020, coronando così una lunga trafila nel settore giovanile: poche giornate dopo ha trovato la rete nella vittoria casalinga ai danni della Juventus. Nelle stagioni successive i prestiti in Serie C all’Olbia e all’Avellino, prima del ritorno in Sardegna per la seconda metà del campionato 2021/22.

Buon proseguimento di carriera, Luca.