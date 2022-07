Lavoro aerobico e partite a tema

08 lug 2022

Al Centro sportivo di Assemini prosegue la preparazione precampionato dei rossoblù di mister Fabio Liverani, anche oggi impegnati in una doppia sessione di lavoro.

Al mattino, dopo un’attivazione in palestra, il gruppo ha svolto delle esercitazioni tattiche per reparti. Pomeriggio con partite su campo ridotto e gare a tema. Ultima parte dell’allenamento dedicata al lavoro aerobico. Come da programma, si è aggregato da oggi al ritiro Nicolò Cavuoti.

Domani nuova doppia seduta di allenamenti; domenica 10, a porte aperte, il primo test della stagione contro una rappresentativa sarda (ore 18).