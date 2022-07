Le partite ad Asseminello con i tifosi

08 lug 2022

Il Cagliari apre le porte del ritiro ai suoi tifosi: durante la preparazione precampionato il pubblico potrà assistere alle partite di allenamento giocate ad Asseminello. I primi appuntamenti sono in programma domenica 10 luglio e martedì 12, sempre alle ore 18, quando i rossoblù saranno impegnati in due test contro una rappresentativa sarda.

Per assistere alle gare basterà scaricare gratuitamente a questo link il proprio pass, che andrà poi mostrato agli addetti alla sicurezza all’ingresso (clicca qui per tutti i dettagli).

Si accederà da via Sa Ruina: sul Campo 1 a disposizione circa 1000 posti (non assegnati), di cui 300 a sedere in Tribuna. I diversamente abili e i loro accompagnatori verranno accolti in spazi dedicati (qui maggiori info). Cancelli aperti dalle ore 17, con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al Centro sportivo (sino ad esaurimento posti).

Il calendario del ritiro precampionato del Cagliari prevede poi altre tre gare: giovedì 14 è in programma una partita di allenamento in famiglia; domenica 17 l’avversario sarà una selezione di calciatori di Serie D. Giovedì 21 la prima squadra incontrerà la Primavera. Il titolo di accesso dovrà essere scaricato in occasione di ogni singola partita.