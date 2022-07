07 lug 2022

Nuova doppia seduta al Centro sportivo di Assemini per i rossoblù di mister Liverani, al quarto giorno di preparazione precampionato. La giornata è iniziata in palestra: due gruppi di lavoro, prima parte dedicata alla forza. In campo esercitazioni tecnico-tattiche. Al pomeriggio, dopo l’attivazione, tecnica e partita a tema.