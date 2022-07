SALA STAMPA 🎙️

07 lug 2022

Tempo di presentazioni anche per Alessandro Di Pardo, nuovo arrivato in casa Cagliari. Il laterale classe ’99 ha incontrato i giornalisti in conferenza: dalle prime sensazioni del ritiro alla voglia di dar subito il suo contributo, sono stati tanti i temi trattati dalla sala stampa dell’Unipol Domus.

UN GRUPPO GIOVANE

“Il nostro gruppo è composto prevalentemente da ragazzi giovani, questo ha aiutato a integrarci sin da subito. Anche mister Liverani ha uno stile giovanile, vive insieme alla squadra. L’impatto con lui è stato ottimo, ama giocare la palla e questo mi fa piacere”.

LA SCELTA DI CAGLIARI

“Appena il Cagliari ha chiamato non ho avuto dubbi sulla scelta. L’importanza della piazza e quel che ho sentito da alcuni miei compagni hanno fatto il resto. La maglia del Cagliari ha un penso diverso dalle altre, non vedo l’ora di indossarla”.

CRESCITA PERSONALE

“Quando sono passato dalla C alla B ho subito capito che l’intensità era diversa. L’anno scorso sono maturato, lottare per la salvezza con il Cosenza mi ha insegnato tanto. Devo ancora migliorare e credo che questa sia la piazza giusta per farlo”.

A DISPOSIZIONE DEL MISTER

“Mi piace giocare a tutta fascia, credo di avere buona capacità di corsa: sarà il mister a decidere dove schierarmi e io sono a sua totale disposizione”.

CAMPIONATO IMPREVEDIBILE

“Il campionato di B è imprevedibile, ogni partita fa storia a sé. Ci sono squadre che partono più attrezzate di altre, ma non ha senso parlare di favorite. Con il Cagliari il progetto è quello di tornare dove questo club merita di stare”.