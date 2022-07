06 lug 2022

Prosegue la preparazione precampionato del Cagliari al Centro sportivo di Assemini: anche oggi due sessioni di lavoro per i rossoblù, impegnati al mattino e al pomeriggio. La giornata è iniziata in palestra con gli esercizi di propriocezione, a seguire squadra in campo: attivazione, sequenze tecniche e possessi. L’allenamento del pomeriggio ha alternato esercitazioni dedicate alla corsa e partitelle.

Domani, giovedì 7, è in programma una nuova doppia seduta. Alle 12.15 si terrà la conferenza stampa del neo acquisto Alessandro Di Pardo, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.