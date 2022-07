Cusumano alla Vis Pesaro

06 lug 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo definitivo alla Vis Pesaro del calciatore Francesco Cusumano: nell’accordo di trasferimento è prevista l’opzione di riacquisto dopo due stagioni a favore del Club rossoblù.

Classe 2001, Cusumano è entrato a far parte delle giovanili del Cagliari nell’estate 2016. Dopo una stagione in prima squadra con l’Olbia (2018-19), ha continuato la sua crescita nella Primavera rossoblù (41 gare) e poi in Serie C nella Vis Pesaro dove la scorsa stagione ha totalizzato 24 partite.

Buon proseguimento di carriera, Francesco.