06 lug 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Raoul Bellanova all’Inter in prestito con diritto di riscatto.

In Sardegna dalla scorsa estate, Bellanova ha totalizzato 31 presenze in rossoblù: il 27 febbraio, in Torino-Cagliari (1-2), ha realizzato il suo primo gol in Serie A.

In bocca al lupo per il tuo futuro, Raoul.