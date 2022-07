Tecnica e forza

05 lug 2022

+ -

Ad Asseminello seconda giornata di preparazione precampionato per i rossoblù, impegnati in una doppia seduta di lavoro agli ordini di mister Liverani. Al mattino il programma ha previsto esercitazioni di forza in palestra, in campo mobilità con ostacoli ed esercizi tecnici.

Dopo l’attivazione, l’allenamento del pomeriggio è proseguito con combinazioni tecniche, possessi ed una partitella su campo ridotto.

Hanno lavorato in palestra Boris Radunovic, che ha riportato in allenamento una distorsione alla caviglia destra, e Marko Rog: il croato deve smaltire un affaticamento al polpaccio.

Domani, mercoledì 6, nuova doppia seduta. Alle 12.30 il neo acquisto Nicolas Viola verrà presentato ai media: la conferenza verrà trasmessa sui nostri canali social.