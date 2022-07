05 lug 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione in prestito con diritto di riscatto all’Empoli del calciatore Razvan Marin.

Arrivato dall’Ajax, ha esordito in rossoblù il 20 settembre 2020 in trasferta contro il Sassuolo (1-1). Due le stagioni con la maglia del Cagliari per un totale di 76 gare e 4 gol. Nato a Bucarest, è uno dei perni della Nazionale del suo Paese, con la quale ha sinora collezionato 41 presenze e 2 reti.

Buona stagione, Razvan.