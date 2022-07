Al lavoro ad Asseminello

04 lug 2022

+ -

Prima giornata di preparazione precampionato per i rossoblù di mister Liverani, in ritiro al Centro sportivo di Assemini. Al mattino la squadra ha svolto una sessione di test atletici; la seduta del pomeriggio è cominciata in palestra con degli esercizi di attivazione. In campo mobilità articolare e sequenze tecniche. Dopo delle esercitazioni dedicate al possesso palla, il gruppo è stato impegnato in un lavoro di tipo aerobico.

Domani, martedì 5, doppia seduta di allenamento. Alle 12 incontrerà i media il nuovo Club Manager, Roberto Muzzi: la conferenza verrà trasmessa sui canali social del Club.