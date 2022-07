01 lug 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Alberto Cerri che si trasferisce al Como in prestito con obbligo di riscatto.

Arrivato in Sardegna nell’estate 2015, chiude la sua esperienza in rossoblù dopo aver collezionato 82 partite. Con le sue prestazioni e i suoi gol, 8 in totale, ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra, tra cui una promozione.

Forza fisica, generosità: il Club augura ad Alberto un buon proseguimento di carriera.