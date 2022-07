Comunicato della Società

01 lug 2022

Il Cagliari Calcio comunica la risoluzione del contratto di Alessandro Agostini.

Protagonista da calciatore in rossoblù con quasi 300 presenze totalizzate in 9 anni, nell’estate 2016 ha iniziato la sua carriera da allenatore nel Settore giovanile del Club. Alla guida della Primavera nelle ultime 2 stagioni, nel campionato appena trascorso ha portato la squadra ai vertici della classifica, conquistando l’accesso ai play-off con quattro giornate di anticipo. Dopo essersi messo a disposizione della prima squadra, è ritornato a guidare i suoi ragazzi, arrivando ad un passo dalla finale Scudetto.

Ora le strade si dividono: il Club ringrazia mister Agostini per il lavoro svolto, il contributo dato alla crescita e valorizzazione dei giovani e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera. In bocca al lupo, Ago.