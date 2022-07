EYE Sport nuovo sponsor tecnico

01 lug 2022

Il Cagliari Calcio ed EYE Sport annunciano la firma di un accordo di sponsorizzazione tecnica che legherà le due realtà sarde per i prossimi 5 anni, a partire dalla stagione 22/23. EYE Sport, tra i leader a livello nazionale nel settore del teamwear e sportswear, fornirà al Club capi tecnici e di rappresentanza per tutte le sue formazioni, dalla prima squadra al Settore giovanile sino all’Attività di base. La partnership prevede, inoltre, lo sviluppo congiunto della rete di vendita.

“Cagliaritana, fortemente radicata nel territorio, ambiziosa. Gli elementi che ci legano ad EYE Sport sono molteplici e con queste premesse la scelta è stata semplice. È un nostro partner naturale e sono fiducioso lo si percepisca fin da subito per la passione, il livello di dettaglio e la personalizzazione profusa nella creazione delle nuove maglie”, ha dichiarato il Direttore dello Sviluppo Strategico del Cagliari Calcio, Stefano Melis. “Un’azienda sana che produce e dà lavoro in Sardegna: partendo dall’Isola ha progressivamente ampliato i propri orizzonti commerciali e punta a crescere costantemente sui mercati nazionali e internazionali. Siamo ben lieti di avere EYE Sport al nostro fianco e l’auspicio è che sia l’inizio di una reciproca e proficua collaborazione”.

“Per noi un immenso piacere ufficializzare una partnership che riteniamo essere il giusto riconoscimento e la consacrazione della crescita esponenziale fatta registrare dal nostro gruppo. Abbiamo nel tempo raggiunto importanti risultati in Italia ed all'estero, ma poter giocare sul "campo di casa" e poter “indossare” la propria maglia ha per noi un gusto unico”, ha detto il CEO di EYE Sport, Alessandro Ariu. “EYE Sport ha investito sul Cagliari perché "siamo una grande tifoseria, abbiamo una grande storia, un’ottima società fatta di uomini di valore e strutture di primo piano” e siamo convinti avremo un grande futuro. Insieme. Abbiamo ideato e confezionato prodotti esclusivi cercando di esaltare il sentimento storico, l'orgoglio e l'appartenenza. Sappiamo bene quale sia il "peso" della maglia rossoblù e l'orgoglio che il Cagliari rappresenta per tutti i tifosi Sardi e non, sull'Isola e sul continente, in Italia ed all'estero”.

Cagliari Calcio ed EYE Sport unite anche da una vocazione green: a partire dall’accordo con il Club, sempre attento alle tematiche ambientali, l’azienda inizierà ad alimentare i propri impianti con energia fotovoltaica. La produzione sarà resa ancora più ecologica: le stampe di tutti capi verranno realizzate con materiali riciclati, i sacchetti per il confezionamento saranno biodegradabili.