Carboni al Monza

30 giu 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Monza del calciatore Andrea Carboni.

Sardo di Tonara, classe 2001, ha coronato una lunga trafila nel settore giovanile con l’esordio in Serie A il 23 giugno 2020: sono state 57 in totale le presenze con la maglia del Cagliari.

Dalla sua anche 5 gare tra le fila delle selezioni giovanili azzurre: il 3 settembre 2021 ha debuttato con l’Under 21 nella vittoria per 3-0 ai danni del Lussemburgo.

Serietà, professionalità e testa sulle spalle: grazie per questi anni in rossoblù e in bocca al lupo per il continuo della tua carriera, Andrea.