SALA STAMPA 🎙️

23 mag 2022

La grande amarezza per l'epilogo della stagione traspare dalle parole di Alessandro Agostini. Il tecnico rossoblù commenta la serata veneziana che ha sancito la retrocessione del Cagliari in Serie B.

ENORME DELUSIONE

"Oggi vivo sicuramente la delusione più grande della mia vita, rappresentata dal non essere riuscito a ottenere la salvezza con questi colori. C'è grande dispiacere e rammarico, è andata forse nel peggiore dei modi e non possiamo più fare nulla, dovevamo ottenere il risultato che oggi serviva sul campo, non ce l'abbiamo fatta pur provandoci sino all'ultimo. Chiedo scusa ai tifosi, alla nostra gente, da allenatore mi prendo la responsabilità per non essere riusciti a salvarci".