SALA STAMPA 🎙️

21 mag 2022

+ -

Ultima gara stagionale per i rossoblù, di scena domenica alle 21 in casa del Venezia. La gara sarà trasmessa da Sky Sport e DAZN. Sfida decisiva che il tecnico Alessandro Agostini presenta nel consueto incontro con i media alla vigilia.

GARA PARTICOLARE

"Le motivazioni possono fare tanto, ognuno gioca per il suo obiettivo e noi non dovremo lasciare nulla di intentato. Ci stiamo giocando tutto e non possiamo tirarci indietro".

LE POSSIBILI SCELTE

"Domani valuteremo le scelte più opportune, Nahitan si è allenato bene in settimana e sarà dei nostri. In gare di questo tipo la testa è particolarmente importante e tutto parte da lì, poi viene il resto. Abbiamo diverse soluzioni, è importante anche sapere interpretare i momenti e agire in corsa. Pereiro? Risorsa importante, può fare la punta o il trequartista, vedremo come decideremo di iniziare".

90' DI PASSIONE

"Dobbiamo pensare a fare il nostro e mettere in campo ogni goccia di energia che abbiamo in corpo. Il resto lo lasciamo fuori, abbiamo lavorato nel modo giusto, è chiaro che dopo l'Inter il morale non poteva essere dei migliori, ma da questo punto di vista deve rappresentare uno stimolo in più per riscattarci e inseguire fino all'ultimo l'obiettivo, tutto il resto - dal futuro alle altre gare della giornata - non deve riguardarci, non adesso".

SEMPRE PER IL ROSSOBLÙ

"Io, come tutti, ci auguriamo che questa storia finisca nel modo migliore. Sappiamo che non dipenderà solo da noi, però vogliamo dare tutto per questi colori, come personalmente ho sempre fatto perché rappresentano qualcosa di speciale ed eccezionale".