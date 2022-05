Sviluppi e calci piazzati

20 mag 2022

Prosegue la preparazione del Cagliari alla gara di Venezia, in programma domenica sera alle 21 (qui le info sui biglietti). Al Centro sportivo di Assemini i rossoblù hanno svolto una nuova seduta di lavoro: ad assistere all’intero allenamento il presidente Giulini.

Dopo un’attivazione, il gruppo si è concentrato sulla tattica: serie di sviluppi di gioco, sessione di calci piazzati e conclusioni a rete. A riposo Edoardo Goldaniga per un fastidio alla caviglia sinistra.

Da questo pomeriggio squadra in ritiro in vista della partita. Domani, sabato 21, rossoblù ancora in campo: a seguire mister Alessandro Agostini presenterà il match in conferenza stampa. L’appuntamento è alle ore 14, in diretta streaming sul canale YouTube del Club.