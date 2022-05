17 mag 2022

+ -

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista del Venezia, ultima gara della stagione in programma domenica sera. Ad Asseminello prima parte della seduta dedicata alla tecnica: a seguire la squadra ha svolto delle partite a tema ed una partitella giocata in spazi ridotti. Ha lavorato con il gruppo Edoardo Goldaniga.

Mercoledì 18 rossoblù di nuovo in campo per un nuovo allenamento, fissato dallo staff al mattino.