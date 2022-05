SALA STAMPA 🎙️

15 mag 2022

Dopo la sconfitta interna contro l’Inter, Alessandro Agostini commenta così quanto successo nella serata dell’Unipol Domus.

RICARICARSI SUBITO

“Siamo dispiaciuti, giocavamo contro una squadra di altissimo livello e non siamo riusciti nel nostro intento. Bisogna ripartire dalle piccole cose positive di oggi: la nostra corsa non è finita, dobbiamo ricaricarci e pensare alla prossima sfida. Chiaramente non è facile in questi momenti cogliere qualcosa di positivo per ripartire subito. Dobbiamo farlo, preparare la prossima gara che sarà decisiva e dare tutto ciò che abbiamo, lo merita la nostra gente. I ragazzi hanno messo in campo il massimo, di fronte avevamo un’Inter fortissima e non era semplice impensierirla maggiormente”.

L'AVVERSARIO

“Quando sei in difficoltà paghi a livello morale, nella testa pesano le criticità. Oggi l’Inter ha dimostrato di essere superiore e ha meritato di vincere. Adesso è il momento di ripartire, i ragazzi sono ovviamente sconfortati e delusi, non posso che stringermi a loro prima di rimetterci al lavoro per la prossima sfida. Nella prima parte non abbiamo fatto male, poi siamo passati alla linea a cinque perché non riuscivamo più ad avere ampiezza. II gruppo ha messo in campo tutto ciò che aveva, certi avversari poi ti mettono in grande difficoltà”.

TESTA AL VENEZIA

“Non sono partite semplici da preparare, quando la classifica ti presenta determinate situazioni. Io penso che serva serenità, da parte mia lavorerò per darla come ho sempre fatto da quando sono arrivato. Dovremo essere bravi a gestire la gara e in generale tutta la settimana, ben sapendo che avremo bisogno di vincere e di un determinato risultato da Salerno”.