POST GARA 🎙️

Grande amarezza per capitan Joao Pedro dopo la sconfitta contro l’Inter, il brasiliano guarda avanti pensando all’ultima giornata in casa del Venezia.

GARA DIFFICILE

“Avevamo preparato bene la partita, l’Inter è stata più brava di noi e non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo e che ci serviva. Purtroppo paghiamo un girone d’andata molto negativo, poi la rincorsa a inizio 2022 ci è costata fatica che abbiamo pagato negli ultimi due mesi. Trovare oggi i motivi dei nostri problemi non ha senso, bisogna guardare avanti al prossimo impegno e crederci”.

TIFOSI SPLENDIDI

“Dobbiamo ringraziare la nostra gente, il nostro stadio è stato splendido anche oggi come nelle precedenti sfide, con un entusiasmo speciale e non scontato quando sei in questa situazione di classifica. In questi 8 anni a Cagliari raramente ho visto il nostro stadio così caldo e passionale come nelle ultime due sfide interne. Dispiace per i tifosi, che non meritano questa posizione e ci hanno sempre creduto sostenendoci, adesso è il momento di ricaricare le pile e pensare fortemente già domani alla rincorsa che finirà all’ultimo minuto della sfida di domenica prossima a Venezia. Sarà una partita difficile quella del “Penzo”, però dobbiamo crederci sino alla fine anche se non siamo più padroni del nostro destino. La nostra stagione è stata faticosa ma sino a quando c’è una possibilità occorre avere fiducia e fare di tutto per coglierla, e già a Salerno con quel gol allo scadere di Altare il gruppo ha dimostrato di avere grandi qualità morali”.