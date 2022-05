Esercitazioni tecnico-tattiche

10 mag 2022

È iniziata la settimana di lavoro dei rossoblù di mister Agostini in vista della gara di domenica sera all’Unipol Domus. L’allenamento di questo pomeriggio ha preso il via con un’attivazione tecnica e degli esercizi dedicati alla parte atletica. A seguire esercitazioni sul possesso palla, poi spazio alla tattica con una partita a tema. In chiusura una partitella giocata su campo ridotto. Ha svolto terapie Nahitan Nandez.

Lo staff tecnico ha programmato una nuova sessione di allenamento per la giornata di domani, mercoledì 11, al mattino.