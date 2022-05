POST GARA 🎙️

08 mag 2022

Testa e cuore da capitano: Joao Pedro ha affrontano a viso aperto insieme ai suoi compagni l’”Arechi” portando a casa un punto che permette al Cagliari di continuare a lottare per la salvezza. Soddisfazione, un pizzico di rammarico, ma soprattutto tanta voglia di raggiungere l’obiettivo è ciò che traspare dalle sue parole al termine dell’incontro.

PRESTAZIONE DI SQUADRA

“La squadra ha fatto una grande prestazione. Ha fatto vedere di essere una squadra vera in un campo importante e in una partita molto delicata. Gli episodi non ci hanno aiutato perché siamo stati puniti quando avevamo l’incontro in mano. Forse meritavamo di più, ma siamo vivi e questo è quello che conta”.

L’APPORTO DEL MISTER

“Il mister ci ha fatto i complimenti perché sotto di un gol ci abbiamo creduto fino all’ultimo, questo è stato il segnale più importante. Quando si ha voglia di continuare a lottare i risultati arrivano. Mister Agostini conosce l’ambiente e ci conosceva personalmente: da ex calciatore sa leggere bene i momenti e ci ha trasmesso entusiasmo e fiducia”.

TUTTI INSIEME

“Dobbiamo pensare solo a vincere, non sentiamo la stanchezza. C’è solo la voglia di uscire fuori da questa situazione tutti insieme. Qualsiasi punto guadagnato in questo momento della stagione conta molto”.