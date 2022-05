POST GARA 🎙️

08 mag 2022

Il cuore rossoblù, la voglia di non mollare mai e continuare a lottare. Alessio Cragno incarna questo spirito: il portiere ha parlato a caldo dopo la sfida di Salerno, finita 1-1, che tiene in corsa il Cagliari.

MAI MOLLARE

"Ci abbiamo creduto sino alla fine, non era facile in questo campo contro un avversario molto in fiducia. Hanno fatto un'azione pericolosa e trovato il rigore, avevamo gestito bene la partita con lo spirito migliore e mettendo in campo tutto ciò che avevamo e quanto avevamo preparato. Abbiamo avuto la chance con Pavoletti nel primo tempo, avremmo meritato il gol. Non molleremo mai e ce la faremo anche grazie ai nostri tifosi che oggi qui non ci hanno lasciato soli. Questo punto l'abbiamo preso tutti insieme".

GRANDE PERSONALITÀ

"Queste sono partite toste, siamo venuti qui a giocare e a volte il nervosismo può toglierti qualcosa. Però siamo rimasti sempre sul pezzo e alla fine siamo stati premiati. Il mister ce lo ha ribadito in questi giorni, abbiamo le qualità e dobbiamo pensare solo ad andare forte. Oggi la nostra gente ci ha aiutati, li abbiamo sentiti e questo ci ha dato una grossa mano".