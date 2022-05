05 mag 2022

I rossoblù di mister Alessandro Agostini si sono allenati al Centro sportivo di Assemini in vista della sfida di domenica in trasferta contro la Salernitana. La squadra ha iniziato la seduta odierna con un’attivazione tecnica. Poi il gruppo è stato impegnato in una serie di esercitazioni tattiche dedicate alla fase di non possesso.

Il prossimo allenamento è in programma domani, venerdì 6 maggio, al mattino.