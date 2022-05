04 mag 2022

+ -

Secondo giornata di lavoro per il Cagliari di mister Agostini. La seduta dei rossoblù è cominciata oggi in palestra con degli esercizi dedicati alla forza. In campo attivazione con palla, poi spazio alla tattica: esercitazioni su sviluppi di gioco e contrapposizioni. A chiudere una partita giocata a ranghi misti su campo ridotto.

Lo staff ha programmato un nuovo allenamento per domani, giovedì 5 maggio, fissato al mattino.