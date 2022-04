SALA STAMPA 🎙️

30 apr 2022

Sconfitta rossoblù in casa contro l’Hellas Verona, dopo la quale Walter Mazzarri analizza così il pomeriggio dell’Unipol Domus.

PRESTAZIONE NEGATIVA

“Siamo tutti arrabbiati, delusi, affranti. A livello difensivo abbiamo fatto molti errori, poi sugli episodi tra palo e traversa non siamo stati nemmeno fortunati. Ci facciamo tutti un esame di coscienza, sapevamo che l’Hellas Verona è forte, pensavamo di poter controbattere al meglio come contro il Sassuolo, purtroppo non è stato così. Io per primo non mi aspettavo una prova così negativa a livello difensivo, è una sconfitta che brucia, abbiamo perso molti duelli al cospetto di una squadra che ha giocato con grande mordente mettendo in campo ritmo e intensità al top”.

SQUADRA NON AL TOP

“Dobbiamo reagire, mancano tre partite che sono come finali, a cominciare dalla sfida di Salerno per poi trovare qui l’Inter. Dispiace per i nostri tifosi che sono i primi ad essere abbattuti perché ci tengono e hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo istante. I ragazzi hanno profuso il massimo sforzo, purtroppo non è bastato, nell’intervallo abbiamo provato a cambiare tanto inserendo calciatori che chiaramente non sono al top, nel calcio di oggi se non stai bene fai fatica ed è stato così”.

NIENTE CALCOLI

“Per come avevamo giocato recentemente pensavo che oggi avremmo potuto fare un’altra prestazione e conquistarci la vittoria. Dobbiamo tenere l’elmetto, fare di tutto per salvare il Cagliari, io e il gruppo abbiamo a cuore questi colori e dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo per raggiungere l’obiettivo. Non si fanno più calcoli, dobbiamo vincere e fare punti”.