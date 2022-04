-2 all’Hellas Verona

28 apr 2022

Seduta tecnico-tattica a due giorni alla sfida dell’Unipol Domus: i rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio ad Asseminello. Dopo un’attivazione con palla, l’allenamento è proseguito con un circuito di rapidità. Lavoro per reparti, con esercitazioni svolte in funzione della gara; a chiudere l’allenamento una sessione di calci piazzati e conclusioni a rete.

Da oggi la squadra inizia il ritiro al Centro sportivo, dove domani è in programma una nuova seduta. Alle 12.30 mister Mazzarri presenterà il match ai media, la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.