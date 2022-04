POST GARA 🎙️

24 apr 2022

Keita Baldé ha parlato ai microfoni dei media presenti al termine di Genoa-Cagliari. Di seguito le sue parole:

RISULTATO BUGIARDO

“Abbiamo avuto numerose occasioni in una partita combattutissima: non meritavamo di perdere. Sono stati decisivi gli episodi, tra cui un intervento su di me in area che andrebbe visto e rivisto. Anticipo il difensore e spesso vengono fischiati contatti molto più lievi”.

TESTA AL VERONA

“I miei compagni hanno lottato fino all’ultimo, non posso che complimentarmi con loro. Pensiamo a sabato con il Verona perché abbiamo una maglia da rispettare e onorare con orgoglio”.

IL DESTINO NELLE NOSTRE MANI

“Guardiamo solo in casa nostra, il destino è nelle nostre mani. Da qui alla fine dobbiamo andare in campo per dare tutto e fare risultato senza pensare agli altri”.