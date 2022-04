SALA STAMPA 🎙️

24 apr 2022

+ -

Sconfitta al "Ferraris" di Genova contro i rossoblù che Walter Mazzarri analizza così al termine di un match deciso allo scadere.

GRANDE RAMMARICO

"Abbiamo fatto la partita, una gara con tanti batti e ribatti, dove il Genoa metteva tanta intensità nel pressing e nelle ripartenze. Stavamo indirizzando la gara in un certo modo, avevamo fatto di più per vincerla, penso alle occasioni del palo di Joao Pedro, i tiri di Marin e Rog. Meritavamo quanto meno il pari, poi le partite si decidono sugli episodi. La squadra ha lottato e non ha concesso quasi nulla, tutti hanno profuso un grande impegno e col passare dei minuti la sensazione era di poterla vincere".

TESTA ALL'HELLAS

"Sono convinto che quello visto oggi sia lo spirito giusto. Abbiamo combattuto in una sfida intensa e disordinata. Siamo stati bravi a rimanere in partita, crescendo alla distanza e costruendo opportunità per vincerla. Dobbiamo resettare e pensare al Verona, come fatto col Sassuolo, con fiducia perché la classifica dice che siamo ancora davanti alle rivali in questa lotta salvezza".

EPISODIO DUBBIO

"Credo che il fallo su Keita fosse evidente in area di rigore quando cercava il tap-in in quella azione concitata, mi aspettavo che il VAR lo valutasse. Purtroppo gli errori li commettiamo tutti, allenatori e giocatori e a volte anche chi dirige le partite. Già col Milan ci era mancato un rigore, sono episodi che pesano nel corso del torneo e a noi qualche punto ci manca".