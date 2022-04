MATCH REPORT 📄

24 apr 2022

+ -

Il Cagliari esce sconfitto dalla sfida del “Ferraris” contro il Genoa: fatale il gol allo scadere di Badelj che regala la vittoria ai liguri. Joao Pedro e compagni potranno rifarsi sabato 30 aprile contro l’Hellas Verona tra le mura amiche.

LE SCELTE INIZIALI

Ceppitelli per Lovato, fermo per squalifica, è l’unico cambio nell’undici scelto da Walter Mazzari rispetto alla formazione vincitrice contro il Sassuolo: a completare il tridente difensivo sono quindi Altare e Carboni, con Cragno tra i pali. A centrocampo giocano Grassi, Deiola e Marin; sugli esterni spazio a Bellanova e Dalbert. Davanti agisce la coppia Joao-Keita.

PRIMI SQUILLI DEL MATCH

Il primo brivido del match arriva al 13’, con Ekuban che sfugge via a Ceppitelli e si presenta davanti a Cragno, senza riuscire a impattare la sfera. Il Cagliari risponde al 22’ con Joao Pedro, che prova a crossare dalla sinistra trovando però l’opposizione di Sirigu in uscita.

AMIRI SPAVENTA IL CAGLIARI

L’occasione più importante del primo tempo passa dai piedi di Amiri alla mezz’ora: su assist di Galdames, il classe ’96 si coordina per calciare di destro mandando la palla fuori di pochissimo. Per i restanti minuti il gioco rimane bloccato e le occasioni da rete scarseggiano: si va al riposo sullo 0-0.

PALO DI JOAO

La ripresa inizia con un palo colpito da Joao Pedro dal limite, sfortunato il capitano rossoblù che era stato bravo a trovare lo spazio per liberare il destro. Il Cagliari dimostra sin da subito di avere un altro piglio rispetto alla prima frazione.

KEITA E MARIN SFIORANO IL GOL

Poco dopo l’ora di gioco gli ospiti hanno un’altra grande occasione: Keita ha spazio davanti a se per puntare Sirigu e concludere, para il portiere di casa ma sulla respinta arriva Marin che manda a lato di un soffio.

GIRANDOLA DI CAMBI

Al 75’ Mazzarri dà il via alla girandola di cambi: entrano Pavoletti e Rog, escono Keita e Grassi. Al 79’ è proprio Rog a rendersi pericoloso con un tiro da posizione laterale che si spegne sulla parte esterna della rete. All’81’ si rivede in campo Nandez, dentro al posto di Bellanova.

GOL VITTORIA DI BADELJ

Quando la partita sembra ormai destinata a chiudersi in parità, arriva la beffa firmata Badelj: il suo destro batte Cragno e regala la vittoria al Genoa. Non bastano i quattro minuti di recupero per agguantare il pareggio.