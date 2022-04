La sim Tiscali per i tifosi rossoblù

22 apr 2022

+ -

Arriva una novità nella partnership tra il Cagliari e Tiscali. Nasce infatti la sim dedicata ai tifosi rossoblù, con una promozione speciale in edizione limitata.

Proprio i supporter del Cagliari possono usufruire di questa offerta per la telefonia mobile: 30 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati al costo di 4,99€ al mese. Il tutto senza vincoli né costi nascosti. La promo, sottoscrivibile online in pochi passaggi, prevede inoltre un voucher sconto del 15% per un acquisto nello store online ufficiale del Club.

Scopri tutti i dettagli cliccando qui.