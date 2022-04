SALA STAMPA 🎙️

16 apr 2022

+ -

Non può che essere soddisfatto della sua squadra Walter Mazzarri, che si gode i tre punti guadagnati davanti a un Unipol Domus gremita ed entusiasta contro un’ottima squadra come il Sassuolo. Di seguito la sua analisi dell’1-0 odierno:

LO SPIRITO GIUSTO

“Nel primo tempo abbiamo creato varie occasioni clamorose, bastava solo essere leggermente meno frenetici. I ragazzi hanno voglia di spaccare il mondo e li capisco. Abbiamo espresso un bel calcio contro una delle squadre che segna più gol in Serie A. Da martedì sarò un martello perché se nelle prossime cinque gare affronteremo i nostri avversari in questo modo, con questo spirito, l’obiettivo verrà raggiunto”.

UN GRANDE GRUPPO

“Quando stiamo bene, concentrati e cattivi sul pallone, facciamo le partite che piacciono a me. Abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo un gran gruppo che segue l’allenatore e io non posso che ringraziare i ragazzi. In questo calcio frenetico a ritmi altissimi è necessario saper usare bene i cinque cambi, l'apporto di tutti ci ha permesso di non concedere niente al Sassuolo. L'unico appunto da fare è che potevamo chiudere la partita prima e soffrire meno nel finale”.

TESTA A GENOVA

“La nostra squadra è giovane, forse è capitato che dopo i risultati positivi dei mesi scorsi non sia riuscito a trasmettere le insidie che potevano arrivare. A Genova la gara sarà più difficile di quella di oggi, toccherà a me stare attento perché ancora non abbiamo fatto niente. I ragazzi devono sentire la pressione e trasformarla in uno stimolo positivo”.

IL SUPPORTO DEL PUBBLICO

“Lo stadio oggi era uno spettacolo, i tifosi ci hanno dato una grossa mano e spero vengano numerosi anche a Genova. Loro fanno la differenza, ci aspettano cinque finali e il loro supporto ci aiuta ad alimentare la nostra autostima”.